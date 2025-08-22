الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فرج عامر: سموحة يحتاج إلى فوز وهدف زد مشكوك في صحته

فرج عامر، فيتو
فرج عامر، فيتو

أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه يحتاج إلى فوز في مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم من أجل التألق في الفترة المقبلة.

وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات تليفزيونية: "فريق سموحة كان الأفضل في مباراة زد ببطولة الدوري الممتاز وكان يستحق الفوز واقتناص الثلاث نقاط مع احترامي لفريق زد ومحمد شوقي المدير الفني للفريق الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأضاف: "من وجهة نظري أن هدف فريق زد في شباك فريق سموحة مشكوك في صحته ومن تسلل واضح".

وتعادل سموحة مع ضيفه زد، بنتيجة 1-1 مساء الخميس، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة للدوري المصري.

تقدم النيجيري صامويل أمادي في الدقيقة 10 من عمر المباراة لصالح سموحة، بينما أدرك مصطفى سعد "ميسي" هدف التعادل لزد في الدقيقة 27.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرج عامر سموحة نادي سموحة الدوري الممتاز فريق سموحة

مواد متعلقة

زد وسموحة يتعادلان 1-1 في الدوري الممتاز

زد يتعادل مع سموحة 1-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام سموحة في الدوري الممتاز

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انتقال محمد ربيعة للزمالك

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الحكومة تكشف سر عدم خروج قانون المجالس المحلية حتى الآن

ما الذي يمنع ظهور حزب معارض قادر على المنافسة بالبرلمان؟ وزير الشؤون النيابية يجيب

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

علي الحجار ممازحا جمهور مهرجان القلعة: هغني 10 أغاني علشان تلحقوا تروحوا (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أسفل من الكعبين في النار، أمين الفتوى يُوضح المقصود بالحديث النبوي الشريف

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads