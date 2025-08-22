فرج عامر: سموحة يحتاج إلى فوز وهدف زد مشكوك في صحته

أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه يحتاج إلى فوز في مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم من أجل التألق في الفترة المقبلة.

وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات تليفزيونية: "فريق سموحة كان الأفضل في مباراة زد ببطولة الدوري الممتاز وكان يستحق الفوز واقتناص الثلاث نقاط مع احترامي لفريق زد ومحمد شوقي المدير الفني للفريق الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأضاف: "من وجهة نظري أن هدف فريق زد في شباك فريق سموحة مشكوك في صحته ومن تسلل واضح".

وتعادل سموحة مع ضيفه زد، بنتيجة 1-1 مساء الخميس، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة للدوري المصري.

تقدم النيجيري صامويل أمادي في الدقيقة 10 من عمر المباراة لصالح سموحة، بينما أدرك مصطفى سعد "ميسي" هدف التعادل لزد في الدقيقة 27.

