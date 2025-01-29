فرج عامر يحسم الجدل بشأن انتقال محمد ربيعة للزمالك

الزمالك، أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه لم يتلق أي عروض من الزمالك، للتعاقد مع محمد ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فرج عامر، في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد أي عروض من الزمالك لضم محمد ربيعة مدافع سموحة، ولم أتلق أي اتصالات من الزمالك ولم تصلنا أي عروض شفوية أو رسمية لضمه".

الزمالك لم يطلب ضم ربيعة

وتابع فرج عامر: "وصلتني رسالة بأن محمد ربيعة انضم للزمالك، وتواصلت مع اللاعب ووكيله وأحمد سامي المدير الفني وأكدوا عدم وجود أي مفاوضات".

وأوضح: "لا أستطيع أن أقول أنني سأبيع اللاعب دون تلقي أي عروض، ويجب معرفة رأي أحمد سامي المدير الفني".

وأشار:" نحاول في الوقت الحالي ضم بعض الصفقات في يناير، وكنا سنطلب ضم محمد عبدالله، في حالة طلب الأهلي محمد ربيعة، وحجاج بركات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.