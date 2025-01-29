الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انتقال محمد ربيعة للزمالك

محمد ربيعة، فيتو
محمد ربيعة، فيتو

الزمالك، أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه لم يتلق أي عروض من الزمالك، للتعاقد مع محمد ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فرج عامر، في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد أي عروض من الزمالك لضم محمد ربيعة مدافع سموحة، ولم أتلق أي اتصالات من الزمالك ولم تصلنا أي عروض شفوية أو رسمية لضمه".

 

الزمالك لم يطلب ضم ربيعة

وتابع فرج عامر: "وصلتني رسالة بأن محمد ربيعة انضم للزمالك، وتواصلت مع اللاعب ووكيله وأحمد سامي المدير الفني وأكدوا عدم وجود أي مفاوضات".

وأوضح: "لا أستطيع أن أقول أنني سأبيع اللاعب دون تلقي أي عروض، ويجب معرفة رأي أحمد سامي المدير الفني".

وأشار:" نحاول في الوقت الحالي ضم بعض الصفقات في يناير، وكنا سنطلب ضم محمد عبدالله، في حالة طلب الأهلي محمد ربيعة، وحجاج بركات".

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الزمالك فرج عامر نادي سموحة محمد ربيعة الإنتقالات الشتوية الجارية احمد سامي

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