السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام سموحة في الدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

انتهت مباراة غزل المحلة وسموحة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من بطولة الدورى المصري الممتاز على استاد المحلة.

وشهدت المباراة إهدار جريندو لاعب ركلة جزاء لصالح غزل المحلة في الدقيقة 83.

تشكيل غزل المحلة ضد سموحة

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، محمود مجدي.

خط الوسط: محمود نبيل، رشاد العرفاوي، موري توريه.

خط الهجوم: ويليامز صنداي، سولومون آلادي، محمد عبد اللطيف جريندو.

تشكيل سموحة ضد غزل المحلة

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد عوض، محمد دبش، شريف رضا، عبد الرحمن عامر،

خط الوسط: سمير فكري، خالد الغندور،  سامادو، أحمد فوزي.  

خط الهجوم: صامويل أمادي، بابي بادجي.

ترتيب غزل المحلة وسموحة

وبتلك النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد نقطتين واحدة بينما يأتي سموحة في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.

قائمة سموحة أمام غزل المحلة 

وأعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، عن القائمة للاعبين لمواجهة فريق غزل المحلة.
قائمة سموحة الرسمية لمواجهة غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، وأحمد ميهوب، وحسين تيمور.
خط الدفاع: شريف رضا، ومحمد دسوقي، وأحمد عوض، وميدو مصطفى، وهشام حافظ، وعبد الرحمن عامر.
خط الوسط: عماد فتحي، وأحمد فوزي، وسمير فكري، والحبيب أحمد، وخالد الغندور، ومحمد كنونة، وأحمد خالد، وسامادو، ومحمد مكرونة.
خط الهجوم: صامويل أمادي، وعبده يحيى، وحسام أشرف، وبابي بادجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة سموحة الممتاز الدوري المصري علاء عبد العال

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، شوط أول سلبي بين غزل المحلة وسموحة

3 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة غزل المحلة بالدوري

الأكثر قراءة

غرق في رأس الحكمة، نقابة المهن التمثيلية تكشف سبب وفاة تيمور تيمور

ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

وفاة مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، ونقابة المهن التمثيلية تنعاه

الدوري المصري، الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب

تقود تحت تأثير الخمر؛ القبض على فنانة عربية صدمت سيارة على محور 26 يوليو

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

أمطار رعدية على الجنوب وخفيفة في الشمال، حالة الطقس غدا الأحد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

خدمات

المزيد

عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد وفقا للقانون الجديد

تراجع أسعار سيارات هيونداي الهايبرد في السوق المصرية خلال أغسطس

سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضيوف في المنام وعلاقته بشراء منزل جديد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ أمين الفتوى يجيب

عاوزة ألبس الحجاب ولكني مترددة ماذا أفعل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads