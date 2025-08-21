الخميس 21 أغسطس 2025
إيطاليا تصعد ضد إسرائيل: نحذر من احتلال غزة وتوسيع الاستيطان فى الضفة

قالت إيطاليا مساء اليوم الخميس، إن احتلال قطاع غزة سيؤدي إلى مزيد من التصعيد.

إيطاليا ترفض توسيع الاستيطان فى الضفة 

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجانى، أكد فى وقت سابق من اليوم، رفض بلاده لقرار حكومة الاحتلال توسيع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه الخطوة "غير مقبولة" وتتعارض مع القانون الدولي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي في تغريدة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه على منصة "X" ، شدد تاجانى على أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يُهدد بشكل خطير إمكانية تحقيق حل الدولتين، وهو الهدف الذي تواصل إيطاليا السعي إليه بإيمان راسخ والتزام كامل.

 

كما طالبت الجمعية الإيطالية لمدربي كرة القدم (AIAC) بتعليق عضوية إسرائيل من المشاركة في المنافسات الدولية، على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أحزمة نارية في جباليا شمالي قطاع غزة عبر قصف مكثف.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت أمس، عن سقوط 62122 شهيدا و156758 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

بينما سقط 2018 شهيدا وأكثر من 14947 جريحا جراء استهداف منتظري المساعدات في القطاع.

نتنياهو يناقض نفسه، طالب ببدء المفاوضات وصادق على خطة احتلال غزة

زيادة الاستثمارات وتطورات حرب غزة تتصدران المباحثات المصرية السعودية بمدينة نيوم

 

 

 

