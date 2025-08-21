الداخلية الفلسطينية: اجتياح غزة يعد حكما بإعدام وتشريد أكثر من مليون شخص

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية: إن مخطط اجتياح مدينة غزة يمثل حكما بالإعدام والتشريد على مليون و200 ألف إنسان.

الداخلية بغزة تحذر من اجتياح مدينة غزة

وأضافت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها اليوم الخميس: “نحذر من تنفيذ الاحتلال مخططه لحصار مدينة غزة وإعادة اجتياحها وتهجير سكانها”، مشددة على أن المخطط الإسرائيلي جريمة حرب تتطلب موقفا دوليا حازما يلجم العدوان ويوقف المخطط.

وتابعت: “ما يجري في الزيتون والصبرة وقبلهما في الشجاعية والتفاح والدرج استكمال لنهج التدمير ومصير مدينة غزة سيكون مماثلا لمصير رفح وخان يونس من تدمير كامل لما تبقى من مظاهر الحياة”.

