خارج الحدود

جيش الاحتلال يصادق على خطة احتلال غزة واستعدادات لإخلاء المدينة خلال أسبوعين

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي صادق على خطة عسكرية تستهدف احتلال قطاع غزة، في خطوة تعد الأخطر منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

 

خطة إسرائيل لـ احتلال غزة

وبحسب التقارير، من المقرر أن يقوم كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع  بالتصديق النهائي على الخطة خلال الأيام المقبلة، على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" اجتماعًا حاسمًا قبل نهاية الأسبوع.

 

إخلاء مدينة غزة

وذكرت القناة العبرية أن الخطة تتضمن إخلاء مدينة غزة خلال أسبوعين، تمهيدًا للمرحلة الجديدة من العمليات العسكرية التي يخطط لها الجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الضغوط الدولية لوقف الحرب، فيما تصر الحكومة الإسرائيلية على توسيع عملياتها العسكرية داخل القطاع.

