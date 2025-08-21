نتنياهو يناقض نفسه، طالب ببدء المفاوضات وصادق على خطة احتلال غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: “وجهت ببدء مفاوضات فورية لإنهاء الحرب بشروط مقبولة لنا”.

وأضاف نتنياهو: “سأصادق على خطط جيش الاحتلال للسيطرة على غزة”.

في المقابل، قال معهد الأمن القومي بإسرائيل، اليوم الخميس: يجب إعادة النظر في استراتيجية إسرائيل لغزة بعيدا عن الخيارات المتطرفة المطروحة.

استمرار الحرب في غزة أسوأ من أي بديل

وأضاف معهد دراسات الأمن القومي بإسرائيل، أن استمرار الحرب في غزة أسوأ من أي بديل، ولذلك يجب إيقافها فورا مهما كلف الأمر بسبب حرب غزة، إسرائيل تورطت في أزمة دولية تهدد مكانتها العالمية وتقوض علاقاتها.

وتابع معهد الأمن القومي بإسرائيل قوله: “بسبب الضغط الجيش مرهق ويظهر ذلك في الضرر بالأفراد وتراجع الانضباط العملياتي، من غير المرجح أن يؤدي احتلال أراض في غزة أو إجراء مناورات إضافية إلى انهيار حماس”.

احتلال غزة قد يؤدي إلى حرب عصابات طويلة وفعالة

وشدد المعهد على أن احتلال غزة قد يؤدي إلى حرب عصابات طويلة وفعالة ضد الجيش الإسرائيلي، منوها إلى أن حماس تحولت من قوة عسكرية منظمة إلى مقاومة لامركزية تخوض حرب عصابات تحميها من الجيش.

