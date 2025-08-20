الأربعاء 20 أغسطس 2025
إصابة 10 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

أصيب 10 أشخاص في محافظة الفيوم، في حادثين متفرقين، على طريقي بحيرة قارون السياحي، الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى كل من مستشفى الفيوم العام، وأبشواي المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة اثار الحادثين، وانتظم المرور.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج. 

تصادم على الطريق السياحي

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبشواي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس رحلات، على طريق بحيرة قارون السياحي، ووجود  مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

مياه الفيوم تنظم تدريبا للعاملين على تنمية مهارات التفكير الإبداعي

حريق يلتهم 4 منازل في عزبة الرمادية بالفيوم دون خسائر بالأرواح

وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الواقعتين، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الحادث، وتولى التحقيق.

