تعديل محاور المرور بمدينة الفيوم لتسهيل الحركة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن بدء العمل بتعديلات المحاور المرورية الجديدة بمدينة الفيوم، بشكل تجريبي، بعد غدٍ السبت الموافق 23 أغسطس الجاري، في إطار حرص المحافظة على تحقيق إنسيابية الحركة، وتقليل الاختناقات المرورية، وتسهيل سبل التنقل الآمن داخل مدينة الفيوم، للتيسير على المواطنين.

المرحلة الثانية للتعديلات المرورية

قال محافظ الفيوم، إن المحاور المرورية الجديدة تشمل إعادة فتح شارع دار الرماد الجديد، ليكون اتجاهين، من فيلا المحافظ إلى ميدان روتاري بجوار المستشفى العام، وفتح شارع سعد زغلول ليصبح اتجاهين، في المنطقة من ميدان روتاري حتى مديرية الأمن، وكذا إعادة فتح الاتجاه الثاني من ميدان رفعت عزمي ليصبح اتجاهين حتى كوبري المعلمين.

تعديلات جديدة

كما تشمل التعديلات، غلق الدوران U-Turn قبل نادي قارون، وفتح U-Turn أمام محل قباني للأثاث، لتوجيه المرور من شارع جمال عبد الناصر إلى محور دار الرماد الجديد "شارع 31"، وتخفيف الكثافة المرورية بميدان المسلة، مع منع الانتظار بشارع جمال عبد الناصر في المنطقة من المسلة حتى التقاطع المطلوب فتحه أمام محل قباني، وتفعيل فتح الدوران U-Turn بشارع دار الرماد الجديد أمام كافيه space، وإلغاء الدوران U-Turn أمام أسواق شهد بمنطقة الجامعة، لتوفير السيولة المرورية بالمنطقة، مع جعل شارع مسجد الغرباء اتجاه واحد من شارع النبوي المهندس بالعبودي حتى شارع محور دار الرماد الجديد، وجعل شارع جمعية رسالة اتجاه واحد من محور دار الرماد "شارع 31" حتى شارع النبوي المهندس.

لجنة المحاور المرورية

وأضاف محافظ الفيوم، أن التعديلات المرورية جاءت بناءً على تقرير لجنة المحاور المرورية، التي عقدت برئاسة الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وبحضور ممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسهيل حركة المركبات والمشاة داخل المدينة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، خاصة خلال فترات الذروة وأيام المناسبات.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن تطبيق هذه التعديلات سيخضع لمتابعة دقيقة وتقييم مستمر، للوقوف على مدى فعاليتها فى تحسين السيولة المرورية وتسهيل حياة المواطنين اليومية، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

