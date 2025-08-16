السبت 16 أغسطس 2025
القبض على عاطل سرق مشغولات ذهبية من سيدة في الزيتون

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامة بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بأسلوب المغافلة عقب ادعائه مساعدتها وتوصيلها بسيارته فى منطقة الزيتون.

سرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالزيتون 

وكان قسم شرطة الزيتون بالقاهرة تلقى بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القليوبية) بتضررها من أحد الأشخاص لاستيلائه منها على مشغولات ذهبية بالمغافلة عقب ادعائه مساعدتها وتوصيلها بسيارته.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - "له معلومات جنائية").


وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين وخاصة السيدات كبار السن والاستيلاء منهن على مشغولاتهن الذهبية.

وأضاف المتهم بارتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" (عامل بمحل مصوغات – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).      

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

