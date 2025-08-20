إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا – المحلة

شهد طريق طنطا – المحلة بمحافظة الغربية حادثًا مروعًا اليوم إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كسور وخلع وكدمات وسحجات جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكانت غرفة العمليات بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لإنقاذ المصابين.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية للأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية أن الحادث أسفر عن إصابة "نورهان حمدان زهرة (22 عامًا) – خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة ونورا نور ربيع الخطيب (28 عامًا) – اشتباه كسر باليد اليمنى والحوض وإسماعيل مصطفى خضر (51 عامًا) – اشتباه كسر بالترقوة اليسرى وكدمات متفرقة ومحمود أحمد النجار (83 عامًا) – كدمات بالوجه ومحمد مجدي إسماعيل (27 عامًا) – اشتباه كسر بأصابع اليد اليمنى وكدمات متفرقة ومسعد إبراهيم محمد (35 عامًا) – خلع بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة ورنا حمادة محمد (21 عامًا) – اشتباه كسر بالقدم اليمنى.



وتم رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الحادث وأسبابه.

