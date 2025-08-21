الخميس 21 أغسطس 2025
فركش تصوير "هند" رابع حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"

ليلى زاهر، فيتو
أنهى صناع حكاية “هند”، رابع حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، تصوير العمل الذي سيعرض قريبا.

أبطال حكاية هند

الحكاية من تأليف هند عبد الله، وإخراج خالد سعيد، وبطولة الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول ظهور فني لها بعد زواجها من الفنان هشام جمال، ويشاركها البطولة كل من حازم إيهاب، ومؤمن نور، وحنان سليمان، عزوز عادي، ياسمين رحمي، فاطمة محمد، أحمد فهيم، فريدة سالم، هاجر الشرنوبي.

مسلسل  ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، ويعرض على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It ومنصة شاهد.

