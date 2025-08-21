تغنيكي عن المستحضرات باهظة الثمن، وصفات طبيعية ومتوفرة لترطيب الشعر

الشعر الصحي والناعم هو حلم كل فتاة، فهو يعكس جمالها ويزيد من ثقتها بنفسها، لكن مع التعرض اليومي لأشعة الشمس، والتلوث، واستخدام أدوات التصفيف الحرارية، والمواد الكيميائية في الشامبو والصبغات، يفقد الشعر رطوبته ولمعانه ويصبح جاف ومتقصف.

وتلجأ الكثير من النساء إلى مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالشعر وللاسف معظمها باهظة الثمن، على الرغم من وجود الوصفات الطبيعية كبديل صحي وآمن لترطيب الشعر وتنعيمه، وهو ماتحرص عليه بعضهن.

وصفات طبيعية لترطيب الشعر وتنعيمه

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفات طبيعية لترطيب الشعر وتنعيمه.

أولا زيت جوز الهند لترطيب عميق

وزيت جوز الهند من أكثر الزيوت فاعلية في ترطيب الشعر، حيث يخترق بصيلات الشعر بعمق ويمنحه لمعان ونعومة.

طريقة الاستخدام:

سخني كمية صغيرة من زيت جوز الهند حتى يصبح دافئ.

دلكي فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف.

غطي الشعر بمنشفة دافئة واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

اغسلي الشعر بالشامبو المناسب.

يمنح الشعر ترطيب عميق ويقلل من الهيشان والتقصف.

ثانيا ماسك العسل والزبادي

والعسل مرطب طبيعي قوي، والزبادي يغذي الشعر بالبروتينات.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة عسل.

3 ملاعق كبيرة زبادي.

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي العسل مع الزبادي جيدا.

ضعي الخليط على الشعر بالكامل.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر.

يجعل الشعر ناعم ولامع ويعيد له حيويته.

ثالثا الأفوكادو وزيت الزيتون

والأفوكادو غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي ترطب الشعر بعمق.

المكونات:

ثمرة أفوكادو ناضجة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة الاستخدام:

اهرسي الأفوكادو وأضيفي له زيت الزيتون.

وزعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه لمدة 45 دقيقة ثم اغسلي الشعر جيدا.

يعالج الشعر الجاف والتالف ويمنحه ملمس حريري.

رابعا جل الصبار

والصبار يحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد على ترطيب فروة الرأس وتنعيم الشعر.

طريقة الاستخدام:

استخرجي جل الصبار من الورقة الطازجة.

ضعي الجل مباشرة على الشعر وفروة الرأس.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء.

يرطب الشعر ويقلل من القشرة ويعزز نمو الشعر.

ترطيب الشعر

خامسا ماسك الموز والعسل

والموز يحتوي على عناصر مغذية مثل البوتاسيوم وفيتامين B، والعسل يحافظ على رطوبة الشعر.

المكونات:

ثمرة موز مهروسة.

ملعقة عسل.

ملعقة زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

طريقة التحضير:

امزجي المكونات جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي.

ضعي الخليط على الشعر لمدة 40 دقيقة.

اغسلي الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعان، ويقلل من الهيشان.

سادسا الحليب والعسل

والحليب غني بالبروتينات، بينما العسل يحافظ على الترطيب.

طريقة الاستخدام:

امزجي نصف كوب حليب مع ملعقة عسل.

وزعي المزيج على الشعر جيدا.

اتركيه 20 دقيقة ثم اغسليه.

يساعد على تنعيم الشعر بفعالية ويجعله أكثر قوة.

نصائح إضافية للحفاظ على رطوبة ونعومة الشعر

وللحفاظ على رطوبة الشعر ونعومته، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

تجنبي استخدام الشامبو الذي يحتوي على الكبريتات.

قللي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية.

اشربي كميات كافية من الماء يوميا.

تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الخضروات والفواكه.

استخدمي الزيوت الطبيعية بانتظام كدهان للشعر.

