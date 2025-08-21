الخميس 21 أغسطس 2025
محافظات

سائق يدهس جثة ويصيب شخصين أمام مستشفى الطوارئ بالمنصورة

مستشفى الطوارئ بالمنصورة،
مستشفى الطوارئ بالمنصورة، فيتو

شهد شارع جيهان في نطاق مستشفى الطوارئ  بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية دهس سائق متهور جثمان شخص، وإصابة شخصين آخرين امام العيادات الخارجية التابعة لمستشفيات جامعة المنصورة، مما أثار حفيظة الأهالي وانهالوا عليه ضربا، وجرى نقل المصابين لمستشفى الطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

سائق متهور يدهس جثة ويصيب شخصين 

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بدهس قائد سيارة ملاكي مسرع لجثمان متوفى، وشخصين أمام مشرحة مستشفى الطوارئ بممر العيادات الخارجية.

على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن قائد السيارة كان قد دخل مبنى العيادات لتوصيل مريض لقسم الاستقبال بمركز الأورام، وأثناء رجوعه بسرعة اصطدم بالجثمان ودهس الشخصين.

الأهالي انهالوا على السائق بالضرب وأتلفوا سيارته

الواقعة تسببت في إثارة غضب ذوي المتوفى والمترددين على العيادة، فانهالوا على السائق بالضرب وأتلفوا سيارته، فيما جرى نقل المصابين لمستشفى الطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على السيارة والسائق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

