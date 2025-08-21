رابط المقبولين مبدئيًا لخوض امتحانات المتقدمين لوظائف النقل النهري 2025

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام بشأن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان للمتقدمين في مسابقة شغل 57 وظيفة مهندس بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة في يونيو الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 16 إلى 29 يوليو 2025.

وأهاب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

