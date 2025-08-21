وكيل التعليم بالدقهلية يكرم الفائز بالمسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص في الجمباز (صور)

كرم المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالدقهلية الطالب أحمد ممدوح المقيد بمدرسة الملك الكامل الثانوية بنين لاجتيازه بنجاح باهر المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في الجمباز المؤهلة لـ الأولمبياد الخاص في شيلي ٢٠٢٧.

تم التكريم بحضور كل من بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم، وولي أمر الطالب، وتمنى مدير المديرية للطالب دوام التوفيق والسداد.

