المحافظ ونائب وزير الصحة يفتتحان جهاز تفتيت حصوات الكلى بمستشفى دمياط العام

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يرافقه الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، جهاز تفتيت حصوات الكلى بمستشفى دمياط العام، بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، بتمويل من المجتمع المدني وذلك في خطوة مهمة لدعم الخدمات الصحية بمحافظة دمياط.

وشهد الافتتاح المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة، والدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام، إلى جانب سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

أهمية الجهاز للمرضى والمنظومة الصحية

أكد محافظ دمياط أن الجهاز يمثل إضافة نوعية للقطاع الطبي، حيث يُعد الأول على مستوى المستشفيات التابعة للمديرية، والثاني على مستوى المحافظة بعد مستشفى جامعة الأزهر.

وأوضح أن الجهاز يساهم في تقليل الحاجة للجراحات الخاصة باستئصال الحصوات، إذ يقوم بتفتيتها خلال 45 دقيقة دون تدخل جراحي، مع توافر فريق طبي مدرب وخطة صيانة منتظمة من الشركة الموردة.

محافظ دمياط ونائب وزير الصحة يفتتحان جهاز تفتيت حصوات الكلى بالمستشفي العام

وأشار الشهابي إلى أن محافظة دمياط تشهد طفرة في مستوى الخدمات الطبية من خلال دعم مختلف التخصصات، بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني.

كما كشف عن خطط لجلب استشاريين متخصصين من خارج المحافظة لدعم الكوادر الطبية المحلية، بما يساهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وجه المحافظ الشكر للمجتمع المدني على مساهمته الفعالة في توفير الجهاز، مؤكدًا على أهمية توجيه الدعم للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة للمواطنين وتعزيز الخدمات الطبية داخل المستشفيات.

