الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات

محافظ دمياط يترأس
محافظ دمياط يترأس لجنة اختيار القيادات، فيتو

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم، اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل وظيفتي مدير الإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ ومدير مديرية الطرق، وذلك بديوان عام المحافظة، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى العمل الإداري والتنفيذي.

 

مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية

حضر الاجتماع المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب  أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية ومديرية التنظيم والإدارة وجامعة دمياط، وهو ما يعكس الحرص على أن تتم عملية الاختيار بشفافية كاملة وبمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

مقابلات شخصية مع المتقدمين

قامت اللجنة خلال الاجتماع بإجراء مقابلات شخصية مع المرشحين المتقدمين لشغل الوظيفتين، حيث سبق الإعلان عنهما من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط والبوابة الإلكترونية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في التقدم. وركزت المقابلات على تقييم الخبرات العملية، والقدرة على الإدارة، والمهارات القيادية، ومدى الاستعداد لتطبيق خطط التطوير.

 

محافظ دمياط يترأس لجنة اختيار القيادات
محافظ دمياط يترأس لجنة اختيار القيادات

 

أهمية الوظائف القيادية

وتعد وظيفة مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ من الوظائف الحيوية التي تتطلب دقة في الأداء وسرعة في إنجاز المهام ومتابعة يومية لجميع الملفات الخاصة بالمحافظة. كما أن منصب مدير مديرية الطرق يعد من أهم المناصب التنفيذية، نظرًا لدوره في الإشراف على مشروعات رصف وتطوير الطرق والبنية التحتية، وهو قطاع يمثل أولوية قصوى في خطة التنمية المحلية.

 

المحافظ: نلتزم بالكفاءة والشفافية

وفي كلمته خلال الاجتماع، أوضح محافظ دمياط أن المحافظة تسعى بشكل دائم لاختيار أفضل العناصر لتولي المناصب القيادية، مشددًا على أن عملية الاختيار تتم وفق معايير واضحة تعتمد على الكفاءة، النزاهة، والقدرة على التطوير، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات تنفيذية قادرة على الإنجاز وتحقيق أهداف الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

رؤية مستقبلية للارتقاء بالعمل التنفيذي

وأشار المحافظ إلى أن دمياط تشهد حاليًا مشروعات تنموية وخدمية كبرى في مختلف المجالات، وهو ما يجعل من الضروري تواجد قيادات قادرة على إدارة هذه الملفات بكفاءة عالية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهات ذات الصلة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط القيادات التنفيذية المستشار القانونى للمحافظة جامعة دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط محمد همام مديرية الطرق ديوان عام المحافظة

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع جهود مديرية التموين لضبط الأسواق والمخابز

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

قريطم: تطبيق غرامة الـ 50 جنيهًا على عبور المشاة العشوائي يحد من الحوادث المأساوية

اتحاد الكرة مهنئا محمد صلاح: إنجاز لم يتحقق من قبل

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

بيان عاجل من وزارة الإسكان حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك

كلب ضال يعقر 9 أشخاص على شاطئ بيانكي بالإسكندرية

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورعدية واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads