محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم، اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل وظيفتي مدير الإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ ومدير مديرية الطرق، وذلك بديوان عام المحافظة، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى العمل الإداري والتنفيذي.

مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية

حضر الاجتماع المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية ومديرية التنظيم والإدارة وجامعة دمياط، وهو ما يعكس الحرص على أن تتم عملية الاختيار بشفافية كاملة وبمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

مقابلات شخصية مع المتقدمين

قامت اللجنة خلال الاجتماع بإجراء مقابلات شخصية مع المرشحين المتقدمين لشغل الوظيفتين، حيث سبق الإعلان عنهما من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط والبوابة الإلكترونية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في التقدم. وركزت المقابلات على تقييم الخبرات العملية، والقدرة على الإدارة، والمهارات القيادية، ومدى الاستعداد لتطبيق خطط التطوير.

محافظ دمياط يترأس لجنة اختيار القيادات

أهمية الوظائف القيادية

وتعد وظيفة مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ من الوظائف الحيوية التي تتطلب دقة في الأداء وسرعة في إنجاز المهام ومتابعة يومية لجميع الملفات الخاصة بالمحافظة. كما أن منصب مدير مديرية الطرق يعد من أهم المناصب التنفيذية، نظرًا لدوره في الإشراف على مشروعات رصف وتطوير الطرق والبنية التحتية، وهو قطاع يمثل أولوية قصوى في خطة التنمية المحلية.

المحافظ: نلتزم بالكفاءة والشفافية

وفي كلمته خلال الاجتماع، أوضح محافظ دمياط أن المحافظة تسعى بشكل دائم لاختيار أفضل العناصر لتولي المناصب القيادية، مشددًا على أن عملية الاختيار تتم وفق معايير واضحة تعتمد على الكفاءة، النزاهة، والقدرة على التطوير، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات تنفيذية قادرة على الإنجاز وتحقيق أهداف الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رؤية مستقبلية للارتقاء بالعمل التنفيذي

وأشار المحافظ إلى أن دمياط تشهد حاليًا مشروعات تنموية وخدمية كبرى في مختلف المجالات، وهو ما يجعل من الضروري تواجد قيادات قادرة على إدارة هذه الملفات بكفاءة عالية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

