إقبال كثيف من المواطنين على مهرجان الجبن برأس البر (صور)

تشهد مدينة رأس البر اليوم الجمعة ثالث أيام فعاليات النسخة الصيفية الأولى من مهرجان الجبن المصرى، الذى افتتحه قبل يومين الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وسط حضور جماهيري لافت من المواطنين ورواد المصيف، فى أجواء احتفالية تمزج بين نسيم البحر ومذاق الجبن الطبيعي.

مهرجان الجبن الدمياطي براس البر

أجواء احتفالية عند “اللسان”

المهرجان، الذى تنظمه الغرفة التجارية بدمياط خلال الفترة من 13 حتى 17 أغسطس الجارى بمنطقة اللسان، يضم نحو 40 عارضًا من كبار منتجى الألبان والأجبان من مختلف المحافظات، إلى جانب أجنحة لبنك مصر والبنك الزراعى المصرى للتعريف بالمبادرات التمويلية، وجناح لصناع الحلويات الدمياطية الشهيرة، كما تتواصل فعاليات التذوق المجانى، والعروض الترفيهية، واللقاءات المباشرة مع رواد صناعة الأجبان فى مصر.

دعم للصناعات الوطنية

وأكد الدكتور أيمن الشهابى أن المهرجان يمثل منصة تسويقية مهمة لمنتجات الجبن الطبيعية 100% دون أى إضافات صناعية، وفرصة لفتح آفاق جديدة أمام المنتجين محليًا ودوليًا، مشددًا على أن هذه الفعاليات تأتى ضمن خطة المحافظة لدعم الصناعات التى تتميز بها دمياط، والترويج لها بأسلوب احترافى يجمع بين الجودة والهوية المحلية.

ذروة الحضور اليوم

ومع تزامن فعاليات اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع، تتوقع الجهات المنظمة إقبالًا قياسيًا من الزوار والمصطافين، للاستمتاع بفعاليات المهرجان وشراء المنتجات الطازجة فى أجواء صيفية لا تنسى.

