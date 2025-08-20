جامعة الأزهر تخصص 50 مقعدا لطالبات دمياط بمعهد التمريض

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، موافقة جامعة الأزهر على تخصيص أماكن لعدد 50 طالبة من بنات المحافظة الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية، للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر.

شكر وتقدير لجامعة الازهر

وجه المحافظ الشكر إلى الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات، وكذلك الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين، مؤكدا ان هذا التعاون يعكس حرص الجامعة على تلبية مطالب أبناء دمياط ورغبات الطالبات وأولياء الأمور.

دعم للتعليم العالي والمنظومة الطبية

أشاد الشهابي بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة الأزهر في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، الى جانب تعزيز الخدمات الطبية بالمحافظة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي والمجتمعي بدمياط.

تنسيق داخلي للطالبات المتقدمات

وأشار البيان إلى أن المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر قد صدر قرار بإنشائه لإتاحة الفرصة لبنات محافظات الوجه البحري الحاصلات على الشهادتين الاعدادية الأزهرية والعامة للالتحاق به، موضحا أنه مع تخصيص 50 مكانا لبنات دمياط سيتم عمل تنسيق داخلي بين المتقدمات من المحافظة.

تعزيز فرص العمل في القطاع الصحي

ويأتي هذا القرار ليسهم بشكل مباشر في تخريج دفعات جديدة من الكوادر التمريضية المؤهلة، بما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية داخل المحافظة، ويفتح أمام بنات دمياط آفاقا اوسع للالتحاق بسوق العمل الطبي، الذي يشهد إقبالا متزايدا على الكفاءات الشابة المدربة في التخصصات التمريضية.

