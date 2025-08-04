أبرز مشاهد الساعات الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ بمطروح (صور)

شهدت الساعات الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة مطروح، في يومها الأول، توافدا كبيرا من شباب وأهالي وسيدات محافظة مطروح على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في كافة مدن ومراكز المحافظة.

أبرز مشاهد الساعات الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ بمطروح

ورصدت “فيتو” أبرز مشاهد الساعات الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ بمدن ومراكز محافظة مطروح، وسط توافد كبير من الأهالي على اللجان الانتخابية.

فرد شرطة يساعد مسن بكرسي متحرك للإدلاء بصوته

وشهدت مدينة الضبعة أمام لجنة سيدي شبيب، توافد مسن بكرسي متحرك أمام اللجنة الانتخابية ويساعده في دخول اللجنة أحد أفراد الشرطة المسئولين عن تأمين اللجان الانتخابية، وذلك لمساعدته لدخول اللجنة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

عجوز بكرسي متحرك تنتظر دورها في سيوة

بينما شهدت في واحة سيوة توافد مسنة على كرسي متحرك أيضًا وسط توافد كبير من الحضور وانتظارها دورها للدخول للإدلاء بصوتها في الشادر المقام أمام اللجنة لحماية الناخبين من أشعة الشمس.

الزي السيوي للنساء.. أبرز مشاهد توافد النساء في سيوة

كما شهدت أيضًا واحة سيوة توافدا كبيرا وملحوظا من النساء على اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بالزي السيوي الشهير.

أعلام مصر وهتافات “تحيا مصر”.. كلمة سر توافد أهالي السلوم

وفي أقصى غرب مصر، شهدت مدينة السلوم توافد أهالي السلوم على اللجان الانتخابية رافعين أعلام مصر ومرددين هتافات “تحيا مصر”.

127 لجنة فرعية تستقبل الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ بمطروح

وجهزت محافظة مطروح ١٢٧ لجنة فرعية و١٢٧مركزا انتخابيا على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، وذلك لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث تبلغ الكتلة التصويتية ٣٧٠،٤٧٧ ناخبا بمطروح من تعداد سكان ٥٧٦٤٥٩ نسمة تقريبا منهم “ ٢٩٨٨٢٦ ذكور، و٢٧٧٦٣٣ إناث”.

محافظ مطروح يتابع بدء انتخابات مجلس الشيوخ

وكان قد تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم الإثنين، ووصول المستشارين رؤساء اللجان وأعضائها مع بدء توافد الناخبين.

واطمأن محافظ مطروح على انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق العرس الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ التى انطلقت اليوم وتستمر يومين، مع تذليل كافة العقبات وذلك للاختيار من بين المرشحين المتقدمين على مستوى المحافظة، منهم 3 بنظام الفردى ومرشح للقائمة الوطنية.

محافظ مطروح يتفقد مركز السيطرة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

تفقد محافظ مطروح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومن خلال الراصد المرئي تابع مع رؤساء المدن إنهاء استعدادات كافة الجهات المعنية بالمحافظة، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية والتشديد على المتابعة المستمرة، وقيام كل الجهات المعنية بمسئولياتها سواء مجالس المدن وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والاتصالات وإدارة المجالس وغرفة العمليات والأزمات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للسلامة العامة وغيرها من الجهات المعنية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، ومتابعة الجاهزية من مظلات ومياه الشرب والنظافة العامة وغيرها للخروج بالصورة اللائقة بمحافظة مطروح.

وأكد محافظ مطروح أهمية المشاركة في العرس الديمقراطي استمرارا لتكاتف المصريين في بناء وطنهم والحفاظ عليه مع الإشادة بأبناء مطروح ووعيهم الوطنى.

وكلف محافظ مطروح المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمرور الميدانى على عدد من اللجان وتفقد على الجاهزية الفعلية والتنسيق مع الجهات المعنية للاطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة اللجان من مظلات ومياه الشرب والنظافة العامة وكراسى لذوى الهمم وتأمين واستقرار التيار الكهربائي.

وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 ألاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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