العثور على جثة فتاة مجهولة داخل بالوعة صرف صحي في مطروح

عثر أحد العمال بمدينة مرسى مطروح، على جثة فتاة في حالة تحلل داخل بالوعة صرف صحي خلف مبنى عمر أفندي بمنطقة اللوكس في مدينة مرسى مطروح، وسط غموض الواقعة.

عامل يعثر على جثة فتاة مجهولة بمطروح

وكان أحد العمال قد اكتشف الجثة أثناء مروره بالمنطقة، حيث لاحظ انبعاث رائحة كريهة، ليكتشف وجود جثة داخل بالوعة الصرف الصحي وعلى الفور، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، والتي انتقلت إلى موقع البلاغ برفقة فريق من النيابة العامة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية، وقد مر على وفاتها فترة زمنية طويلة، حيث كانت في حالة تحلل شبه كامل، ما حال دون التعرف على ملامحها أو هويتها.

تكثيف البحث لمعرفة أسباب الواقعة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مطروح العام، فيما قررت النيابة العامة عرضها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووقت حدوثها بدقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، في حين تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية الفتاة وظروف وفاتها.

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