مياه الفيوم تنظم تدريبا للعاملين على تنمية مهارات التفكير الإبداعي

 نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، دورة تدريبية  حول "المسار الإداري، الوظائف التكرارية" ضمن برنامج مهارات التفكير الإبداعي، استهدفت العاملين في الإدارات المختلفة بالشركة.

 

محتوى التدريب

 تناول التدريب أساليب التفكير الإبداعي وأنماط التفكير المختلفة مثل التفكير التحليلي، النقدي، والإبداعي، مع تطبيقات عملية تساعد الموظفين على تحسين طرق اتخاذ القرار وحل المشكلات الإدارية بفعالية أكبر، وتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءتها من خلال بناء قدرات عقلية متميزة تواكب متطلبات العصر.

 

مياه الفيوم: الصرف الصحي مستمر في تطهير الشبكات وصيانة محطات الرفع

مياه الفيوم تنظم تدريبا عمليا لطلاب كلية العلوم علي مراحل المعالجة

حضر التدريب  مصطفى صلاح، مشرف الشركة القابضة، الذي أشار إلى أهمية هذه البرامج في تعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة، وزيادة فاعلية التواصل الداخلي. كما أشار إلى أن تعزيز مهارات التفكير الإبداعي لدى العاملين يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للشركة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المتجددة بكفاءة وابتكار.

