محافظ الإسماعيلية يوجه التضامن بإعداد تقرير عن احتياجات دار الرحمة والحضانة الإيوائية (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية دار الرحمة لرعاية الفتيات والحضانة الإيوائية، وحرص على الحديث مع الأطفال. 
 

الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الإسماعيلية (صور)

وكيل الصحة بالإسماعيلية تشهد اختبارات كشف الهيئة بمدارس التمريض (صور)

توجيه هام للتضامن الاجتماعي 

ووجه محافظ الإسماعيلية مدير عام مديرية التضامن بالإسماعيلية، بعرض تقرير عن احتياجات المكان من عمالة وأمهات بديلة، بالإضافة إلى أي تجهيزات لدعم الدار حتى يستطيع تقديم خدمات عالية المستوى لأبنائنا في دور الرعاية.
 

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى أجراها اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة.  

وأكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن تلك الجولات الميدانية تأتي في إطار الحرص الدائم على خدمة المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم من أرض الواقع، والعمل على تلبية طلباتهم في أسرع وقت ممكن.

وكانت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، تفقدت دار إيواء الأطفال يرافقها الدكتور مصطفى النجار مدير الدار بمدينة المستقبل، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم من الإقامة والإعاشة ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية. 

تفقد أقسام غرفة الإقامة 

وخلال الجولة تفقدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أقسام وغرف الإقامة بدار الإيواء واطمأنت على الأطفال كريمى النسب المقيمين في الدار والبالغ عددهم 10 أطفال، وتابعت الأنشطة المقدمة لهم،ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية وتوافر احتياجات الأطفال من الألبان والأغذية وكافة الأدوية والمستلزمات. 

إشادة بجهود القائمين على الدار 

وأشادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بجهود القائمين علي الدار ومستوى النظافة والرعاية الصحية للأطفال.  

وأكدت على حسن معاملة الأطفال وتلبية متطلباتهم وأن مديرية الصحة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأطفال حتى يصلوا إلى بر الأمان. 

الجريدة الرسمية
