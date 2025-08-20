محافظ الإسماعيلية يستقبل الأمين العام المساعد للبحوث الإسلامية

ويعلن: سبتمبر شهر التوعية المجتمعية

استقبل اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى مختلف محافظات الجمهورية، لبحث سُبل التعاون والتأكيد على دور المجمع في نشر الدعوة للإسلام الوسطي.

نشر الفكر الوسطي

وخلال اللقاء، أكد المحافظ دعمه الكامل للمنطقة وعظ الإسماعيلية والتنسيق والتعاون بكافة الصور لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة، من خلال القوافل الدعوية التي يُطلقها الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

الهدف من القوافل الدعوية

وأوضح أن هذه القوافل تستهدف نشر الوسطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، بالإضافة إلى التصدي للشائعات التي تضر المجتمع، مع إبراز مجهودات الدولة في مختلف المجالات، والتأكيد على حرص الإسلام على صحة الإنسان.

جانب من اللقاء، فيتو

دعوة لعقد ندوات كبرى خلال سبتمبر المقبل

كما دعا محافظ الاسماعيلية إلى عقد ندوات كبرى خلال شهر سبتمبر المقبل، بالتعاون مع أصحاب الرأي والشخصيات الدينية الأكثر تأثيرًا، للتوعية بمختلف القضايا الحياتية، وعلى رأسها مخاطر الشائعات وتأثيرها على المجتمع والأفراد، ليكون سبتمبر شهرًا للتوعية المجتمعية، كما وجه بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لها؛ لبدء عملها في مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن تحقيق أهدافها المرجوة، مع الحرص على إقامة ندوات توعوية تستهدف جميع الفئات المجتمعية.

من جانبه، نقل الدكتور محمود الهواري تحية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى محافظ الإسماعيلية، مشيدا بالتعاون البناء الذي يهدف إلى صلاح المجتمع وأفراده. وقد رافقه خلال الزيارة كلٌّ من الشيخ أشرف السعيد مهدي، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ جمال عباس، مدير الدعوة بالمنطقة، وعدد من وعاظ المنطقة، إلى جانب لبنى زكي، مقرر المجلس القومي للمرأة.

وفي نهاية اللقاء أهدي الدكتور محمود الهواري اللواء أكرم محمد جلال درع منطقة وعظ الإسماعيلية تقديرا علي جهده المستمر في دعم القوافل الدعوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.