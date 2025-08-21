الخميس 21 أغسطس 2025
رياضة

منتخب الناشئين المصري يواجه السعودية اليوم استعدادا لكأس الخليج

منتخب مصر للناشئين،
منتخب مصر للناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكأس، اليوم الخميس، مباراة ودية أمام نظيره المنتخب السعودي، في إطار استعداداته لخوض بطولة كأس الخليج للشباب، التي تقام في مدينة أبها السعودية في الفترة من 28 أغسطس الي 9 سبتمبر المقبلين.

 

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة السعودية

واختتم منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، أمس الأربعاء، استعداداته لخوض مباراته الودية أمام المنتخب السعودي، ضمن استعدادات الفراعنة لمنافسات بطولة كأس الخليج.

أحمد الكأس، فيتو
أحمد الكأس، فيتو

ووصلت بعثة منتخب الناشئين المصري إلى السعودية الثلاثاء، وكان في استقبالها وفد من السفارة المصرية بحضور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة.

 

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر بكأس الخليج

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، اصطحب 25 لاعبًا ضمن قائمة الفريق للمشاركة في بطولة كأس الخليج وهم: 

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

وكان في وداع البعثة من مركز المنتخبات الوطنية الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

 

مجموعة مصر في كأس الخليج

يذكر أن منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

وتأتي مشاركة منتخب مصر في كأس الخليج، ضمن استعداداته لمونديال الناشئين بقطر مطلع نوفمبر المقبل.

