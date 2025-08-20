الأربعاء 20 أغسطس 2025
رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس الخليج بالسعودية

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، للمشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب، التي تستضيفها مدينة أبها السعودية، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبلين.

 

مجموعة مصر في كأس الخليج

كانت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 18 سنة، قد أوقعت مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من: "عمان، العراق والبحرين"، بينما تضم المجموعة الأولى كلا من: "السعودية، قطر، الكويت واليمن".

 

مواعيد مباريات مصر في كأس الخليج

تستعرض فيتو في السطور التالية، مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الخليج

عمان ضد مصر - الجمعة 29 أغسطس - تنطلق في الرابعة والنصف عصرا - بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

مصر ضد العراق - الإثنين 1 سبتمبر - تنطلق في الرابعة والنصف عصرًا - بملعب مدينة الأمير عبد العزيز الرياضية.

البحرين ضد مصر - الخميس 4 سبتمبر - تنطلق في الرابعة والنصف مساء - بملعب مدينة ضمك.

قرعة كأس الخليج للشباب، فيتو
قرعة كأس الخليج للشباب، فيتو

25 لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

