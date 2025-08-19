الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الحماس والتفاؤل يسيطران على بعثة منتخب الناشئين أثناء المغادرة إلى السعودية (صور)

بعثة منتخب الناشئين
بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

منتخب الناشئين،سيطرت حالة من التفاؤل والحماس على وجوه لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد الكاس، أثناء مغادرة البعثة إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، التي تقام في مدينة أبها خلال الفترة من من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر.

طموحات منتخب الناشئين في كأس الخليج

ويتطلع منتخب الناشئين لتقديم أداء جيد في بطولة كأس الخليج، على الرغم من أنه سيواجه فرقًا تكبره بعامين في المرحلة العمرية، بل يطمع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أحمد الكاس للمنافسة على لقب كأس الخليج، وهو الإنجاز الذي إذا نجح في تحقيقه سيمنح لاعبي مصر دفعة معنوية كبيرة خلال المشاركة في مونديال الناشئين بقطر، المقرر انطلاقها بشهر نوفمبر المقبل.

٢٥ لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب

وكان في وداع البعثة من مركز المنتخبات الوطنية الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

مجموعة مصر في كأس الخليج

يذكر أن منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أحمد الكأس كأس الخليج تحت 20 سنة مونديال الناشئين بقطر

مواد متعلقة

منتخب الناشئين يواصل تدريباته استعدادا لكأس الخليج بالسعودية

كيروش يروي لـ حلاق كواليس اكتشافه نجوم منتخب مصر (صور)

موعد انطلاق معسكر منتخب الناشئين مواليد 2008 استعدادا لكأس الخليج للشباب

أول تعليق من أحمد الكأس على مجموعة مصر ببطولة كأس العالم للناشئين

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

"حصلنا على تراخيص البناء"، بيان رسمي من الزمالك بعد أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر

مكتب نتنياهو عن صفقة غزة: قبول الصفقة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى

"تنتظر قرار عملية تانية"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads