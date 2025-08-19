الحماس والتفاؤل يسيطران على بعثة منتخب الناشئين أثناء المغادرة إلى السعودية (صور)

منتخب الناشئين،سيطرت حالة من التفاؤل والحماس على وجوه لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد الكاس، أثناء مغادرة البعثة إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، التي تقام في مدينة أبها خلال الفترة من من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر.

طموحات منتخب الناشئين في كأس الخليج

ويتطلع منتخب الناشئين لتقديم أداء جيد في بطولة كأس الخليج، على الرغم من أنه سيواجه فرقًا تكبره بعامين في المرحلة العمرية، بل يطمع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أحمد الكاس للمنافسة على لقب كأس الخليج، وهو الإنجاز الذي إذا نجح في تحقيقه سيمنح لاعبي مصر دفعة معنوية كبيرة خلال المشاركة في مونديال الناشئين بقطر، المقرر انطلاقها بشهر نوفمبر المقبل.

٢٥ لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب

وكان في وداع البعثة من مركز المنتخبات الوطنية الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

مجموعة مصر في كأس الخليج

يذكر أن منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

