نائب محافظ الدقهلية يناقش تطوير شبكات الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو بجمصة (صور)

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا بمجلس مدينة جمصة لمناقشة واستعراض الوضع الراهن لشبكات الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو بجمصة، بحضور الدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، والمهندس خالد ضياء المستشار الفني للجهاز، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة.

نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض الوضع الراهن لشبكات الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو بجمصه

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات بمدينة جمصة خاصة منطقة 15 مايو، وبحث سبل تعزيز الخدمات ورفع كفاءتها وتطويرها، وتوفير جميع أوجه الرعاية للسكان.

استعراض أفضل السبل لحل مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة

 

واستعرض العدل خلال الاجتماع أفضل السبل لحل مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة ودراسة إحلال وتجديد الشبكة، وانتهى الاجتماع إلى قيام المكتب الاستشاري بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمراجعة الدراسة وترتيب الاحتياجات والأولويات، لعرضها على اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تمهيدا للعرض على المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

