طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضانى بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البامية، طاجن البامية باللحمة من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها مكانة مميزة فى قلوب المصريين لمذاقها المميز، وعادة تقدم فى المواسم والعزومات.

وطريقة عمل طاجن البامية، سهلة وبسيطة ورغم ارتفاع ثمنها فى الأسواق إلا أن ربات البيوت يقبلن على شرائها وتحضيرها حيث يعشقها الكبار والصغار، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضانى.

مكونات عمل طاجن البامية باللحمة:

نصف كيلو لحمة ضاني مقطعة مكعبات

نصف كيلو بامية صغيرة الحجم (ويفضل أن تكون طازجة)

1 بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مفرومة

3 حبات طماطم كبيرة مبشورة أو معصورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة قرفة (اختياري)

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

مرقة أو ماء حسب الحاجة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضانى:

في حلة على النار، سخني ملعقة من السمن، وأضيفي البصل المفروم حتى يذبل.

أضيفي قطع اللحمة وشوحيها حتى تأخذ لون بني من جميع الجوانب.

أضيفي قليلا من الماء واتركي اللحم ينضج نصف تسوية.

في طاسة أخرى، شوحي الثوم مع قليل من السمن حتى يصفر.

أضيفي عصير الطماطم، والصلصة، والسكر، والملح، والفلفل، والكزبرة، واتركيها تغلي حتى تتكثف.

اغسلي البامية وازيلي العنق بحذر حتى لا تفرز مادة لزجة.

يمكن تشويح البامية قليلا في مقلاة لتقليل اللزوجة (اختياري).

في طاجن فخار أو صينية فرن، ضعي قطع اللحم، ثم أضيفي البامية.

اسكبي فوقهم الصلصة المطبوخة، وأضيفي قليلا من المرقة حتى يغطي الخليط.

غطي الطاجن بورق فويل وأدخليه فرن ساخن على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة تقريبا.

يقدم الطاجن ساخن مع أرز أبيض أو عيش بلدي وسلطة خضراء.

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضانى، فيتو

فوائد البامية للصحة

والبامية من الخضروات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، ومن فوائد البامية:

البامية غنية بالألياف الغذائية، وهو ما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تساهم في تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي وسرطان القولون.

تساعد الألياف في التحكم في مستويات السكر في الدم، مما يجعل البامية غذاءً مفيدًا لمرضى السكري.

تحتوي البامية على فيتامينات ومعادن عديدة تساهم في تعزيز المناعة والحفاظ على صحة الجسم.

غنية بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في محاربة الالتهابات والأمراض.

تحتوي على فيتامين A، الذي يساهم في صحة البشرة والعينين.

فيتامين K الذي يلعب دورًا هامًا في تجلط الدم وصحة العظام.

تحتوي البامية على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، هذه الجذور الحرة يمكن أن تسبب تلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

مضادات الأكسدة في البامية تساعد في تقليل هذا الضرر وتحافظ على صحة الخلايا.

تعتبر البامية مصدرًا جيدًا للفولات (حمض الفوليك)، وهو مهم جدًا للنساء الحوامل، والفولات يساعد في تكوين الخلايا الجديدة ويمنع العيوب الخلقية في الأجنة، لذلك، يُنصح النساء الحوامل بتضمين البامية في نظامهن الغذائي للحصول على كمية كافية من هذا العنصر الغذائي الهام.

تحتوي البامية على مستويات منخفضة من السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، ويمكن تناول البامية كجزء من وجبة متوازنة دون القلق من زيادة السعرات الحرارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.