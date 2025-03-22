السبت 22 مارس 2025
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طريقة عمل طاجن البامية باللحمة في خطوات بسيطة

طاجن البامية باللحمة،
طاجن البامية باللحمة، فيتو

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة، البامية من الخضراوات الشهيرة التي تقدم في مصر بطرق مميزة ولذيذة ويعشقها المصريون كثيرًا.

وطريقة عمل طاجن البامية باللحمة، سهلة وبسيطة ولكن تحرص ربات البيوت عند تحضيرها على اتباع بعض التكات حتى تكون ذات مذاق مميز.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل طاجن البامية باللحمة.

مكونات عمل طاجن البامية باللحمة:

نصف كيلو بامية مغسولة ومقمعّة

نصف كيلو لحم (مكعبات)

بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مهروس

2 كوب عصير طماطم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة سكر (اختياري لتقليل حموضة الطماطم)

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

فلفل حار (اختياري)

مرقة (حسب الحاجة)

 

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة:

  • في وعاء على النار، ضعي مكعبات اللحم مع بصلة مقطعة وحبهان وورق لورا، واتركيها حتى تُسلق نصف سلق (حوالي 30 دقيقة)، ثم صفيها واحتفظي بالشوربة.
  • في طاسة، سخّني الزيت أو السمن وأضيفي البصل المفروم حتى يذبل، ثم
  • أضيفي الثوم وقلّبيه حتى يصفر لونه.
  • ضعي عصير الطماطم وصلصة الطماطم، وأضيفي الملح والفلفل والكزبرة الناشفة والسكر، واتركي الصلصة تغلي حتى تتسبك.
  • ضعي البامية فوق الصلصة واتركيها تغلي معها لدقائق قليلة فقط.
  • في طاجن فخار (أو صينية فرن)، ضعي قطع اللحمة، ثم أضيفي خليط البامية والصلصة فوقها.
  • أضيفي القليل من مرقة اللحم حتى يصل السائل لنصف الطاجن.
  • سخني الفرن مسبقًا على 180 درجة مئوية، وأدخلي الطاجن لمدة 30–40 دقيقة، أو حتى تُطهى البامية تمامًا ويتحمّر الوجه قليلًا.
  • يُقدم طاجن البامية باللحمة ساخنًا، بجانب أرز أبيض أو عيش بلدي وسلطة خضراء.
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة 
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة 

فوائد البامية الصحية 

والبامية من الخضروات التى لها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، ومن فوائد البامية التى تدفعنا لتناولها باستمرار:

  • البامية غنية بالألياف الغذائية، وهو ما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.
  • تساهم في تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي وسرطان القولون.
  • تساعد الألياف في التحكم في مستويات السكر في الدم، مما يجعل البامية غذاءً مفيدًا لمرضى السكري.
  • تحتوي البامية على فيتامينات ومعادن عديدة تساهم في تعزيز المناعة والحفاظ على صحة الجسم.
  • يعزز جهاز المناعة ويساعد في محاربة الالتهابات
  • غنية بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في محاربة الالتهابات والأمراض.
  • تحتوي على فيتامين A، الذي يساهم في صحة البشرة والعينين.
  • فيتامين K الذي يلعب دورًا هامًا في تجلط الدم وصحة العظام.
  • تحتوي البامية على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، هذه الجذور الحرة يمكن أن تسبب تلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • مضادات الأكسدة في البامية تساعد في تقليل هذا الضرر وتحافظ على صحة الخلايا.
  • تعتبر البامية مصدرًا جيدًا للفولات (حمض الفوليك)، وهو مهم جدًا للنساء الحوامل، والفولات يساعد في تكوين الخلايا الجديدة ويمنع العيوب الخلقية في الأجنة، لذلك، يُنصح النساء الحوامل بتضمين البامية في نظامهن الغذائي للحصول على كمية كافية من هذا العنصر الغذائي الهام.
  • تحتوي البامية على مستويات منخفضة من السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، ويمكن تناول البامية كجزء من وجبة متوازنة دون القلق من زيادة السعرات الحرارية.
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