محافظ القليوبية يقرر صرف مساعدة شهرية لبطل حريق بنها

أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية قرارا بصرف مساعدة مالية شهرية للطالب رشاد حسني السيد، المتطوع بجمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، فور تماثله للشفاء، تقديرًا لتضحياته وشجاعته، بعدما أصيب أثناء محاولته إنقاذ أحد المنازل بمنطقة الشدية بمدينة بنها بعد تسرب للغاز.

بطل حريق بنها

وكان الشاب قد أظهر شجاعة بالغة حين بادر بالدخول إلى المنزل المنبعث منه رائحة الغاز، محاولًا إخراج أسطوانة البوتاجاز وإغلاق مصدر التسريب قبل اندلاع النيران.

وزار محافظ القليوبية الطالب رشاد حسني السيد، في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، ووجّه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، مشيدًا ببطولته وإقدامه في إنقاذ الأرواح ومنع تفاقم الحادث، كما بادر المحافظ بتقديم مساعدة مالية عاجلة للمصاب وأسرته دعمًا له في هذه الظروف، إلى جانب توجيهه بصرف مساعدة مالية شهرية له فور تماثله للشفاء، تقديرًا لتضحياته وشجاعته.

