إخماد حريق مغلق أخشاب في القليوبية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في مغلق أخشاب على الطريق الزراعي السريع بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية وأتت النيران على كمية من الأخشاب والخردة ولم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة لأعمال التبريد، فيما كشف المعاينة أن المغلق عشوائي وبدون ترخيص وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وكانت إدارة الحماية المدنية بـ طوخ تلقت بلاغا بوقوع حريق في مغلق أخشاب على الطريق الزراعي بمنطقة الناصرية في القليوبية وهرعت على الفور سيارات الإطفاء وتمت محاصرة النيران لمنع امتدادها وأسفر الحريق عن احتراق كميات كبيرة من الأخشاب والخردة فيما لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

