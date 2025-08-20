الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تستهدف 5000 طفل يتيم، "تضامن القليوبية" تفتح معرضا مجانيا للمستلزمات الدراسية (صور)

افتتاح معرض مجاني
افتتاح معرض مجاني لمستلزمات المدارس القليوبية،فيتو

أقامت مديرية التضامن بـ القليوبية  بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة، مبادرة دعم للأطفال الأيتام بغرض توفير المستلزمات الدراسية والتعليمية بافتتاح معرض مجاني ضخم لأبناء المدارس من الأطفال الأيتام، بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و600 ألف جنيه، وذلك لتجهيز نحو 5000 طفل يتيم مع بداية العام الدراسي الجديد.

طالب يطعن صديقه بسلاح أبيض في القليوبية

صرف حصص الأسمدة وتوفير فرص عمل، أبرز مطالب المواطنين خلال لقاء محافظ القليوبية

افتتاح معرض مجاني للمستلزمات الدراسية بالقليوبية 

وتضمنت تجهيزات المعرض أحذية مدرسية، وشنط، وتي شيرتات، وأقلام، وكشاكيل، إضافة إلى عصائر وشوكولاتة، في أجواء احتفالية شهدت فرحة كبيرة بين الأطفال وأسرهم.

شهد الاحتفالية أميمة رفعت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية ومديرة الجمعيات، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية على مستوى الجمهورية، والمهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقليوبية والمشرف العام على الجمعيات الشرعية بالمحافظة، وأبو سريع إمام  عضو مجلس الشيوخ، وممثلي جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، ورؤساء 10 قطاعات من قطاعات الجمعية بالمحافظة.

وأكد المهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقليوبية ورئيس الجمعية الشرعية بالمحافظة أن هذه الفعالية تأتي في إطار الدور المجتمعي للمديرية بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة والجمعية الشرعية بالمحافظة والمجتمع المدني في إطار مبادرة دعم الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في الاستعداد للعام الدراسي وتوفير مستلزمات الدراسة لهذه الأطفال  حرصا على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر مع بداية العام الدراسي في إطار توفير حياة كريمة.

افتتاح معرض مجاني لمستلزمات المدارس القليوبية  ،فيتو
افتتاح معرض مجاني لمستلزمات المدارس القليوبية  ،فيتو
افتتاح معرض مجاني لمستلزمات المدارس القليوبية  ،فيتو
افتتاح معرض مجاني لمستلزمات المدارس القليوبية  ،فيتو
افتتاح معرض مجاني لمستلزمات المدارس القليوبية  ،فيتو
افتتاح معرض مجاني لمستلزمات المدارس القليوبية  ،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي بالقليوبية الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية القليوبية وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

صرف حصص الأسمدة وتوفير فرص عمل، أبرز مطالب المواطنين خلال لقاء محافظ القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد مشروع إنشاء حضانة تجميع السيارات المضبوطة بالخانكة

الداخلية تكشف ملابسات وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة فى القليوبية

طب بيطري القليوبية يضبط 3.7 طن دهون وممبار فاسد ومجهول المصدر (صور)

الأكثر قراءة

ملايين طارت في الهوا وكابلات تهدد بكارثة، فيتو تكشف واقعة فساد جديدة بالتعاون للبترول

سعر السمك اليوم، قفزة في 7 أصناف والبلطي الأسواني يرتفع 30 جنيها

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، ارتفاع مقلق في الليمون وانخفاض 5 أصناف منها البطاطس

ملوث بإشعاع نووي، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تطالب بسحب جمبري مجمد من الأسواق فورا

سعر الفاكهة اليوم الأربعاء، انخفاض التفاح لأول مرة وقفزة في الرمان

تستهدف 5000 طفل يتيم، "تضامن القليوبية" تفتح معرضا مجانيا للمستلزمات الدراسية (صور)

حر "رايح جاي"، الطقس يحير المصريين، انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة، اضطراب بحركة الملاحة، أمطار وزعابيب بهذه المناطق

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

ظروف غامضة وخلافات أسرية وصدمة في الأوساط الرياضية.. وفاة مهاجم الزمالك السابق هداف بنين رزاق أوموتويوس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads