تستهدف 5000 طفل يتيم، "تضامن القليوبية" تفتح معرضا مجانيا للمستلزمات الدراسية (صور)

أقامت مديرية التضامن بـ القليوبية بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة، مبادرة دعم للأطفال الأيتام بغرض توفير المستلزمات الدراسية والتعليمية بافتتاح معرض مجاني ضخم لأبناء المدارس من الأطفال الأيتام، بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و600 ألف جنيه، وذلك لتجهيز نحو 5000 طفل يتيم مع بداية العام الدراسي الجديد.

افتتاح معرض مجاني للمستلزمات الدراسية بالقليوبية

وتضمنت تجهيزات المعرض أحذية مدرسية، وشنط، وتي شيرتات، وأقلام، وكشاكيل، إضافة إلى عصائر وشوكولاتة، في أجواء احتفالية شهدت فرحة كبيرة بين الأطفال وأسرهم.

شهد الاحتفالية أميمة رفعت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية ومديرة الجمعيات، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية على مستوى الجمهورية، والمهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقليوبية والمشرف العام على الجمعيات الشرعية بالمحافظة، وأبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، وممثلي جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، ورؤساء 10 قطاعات من قطاعات الجمعية بالمحافظة.

وأكد المهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقليوبية ورئيس الجمعية الشرعية بالمحافظة أن هذه الفعالية تأتي في إطار الدور المجتمعي للمديرية بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة والجمعية الشرعية بالمحافظة والمجتمع المدني في إطار مبادرة دعم الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في الاستعداد للعام الدراسي وتوفير مستلزمات الدراسة لهذه الأطفال حرصا على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر مع بداية العام الدراسي في إطار توفير حياة كريمة.

