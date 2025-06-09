بمزيلات طبيعية وخطوات بسيطة، طرق تنظيف البشرة من آثار المكياج

طرق تنظيف البشرة من آثار المكياج، مع قدوم العيد تزداد الزيارات والعزومات، وتسعى أغلب الفتيات إلى الظهور بأجمل طلة من خلال وضع المكياج الكامل والثقيل الذي يمنح البشرة إشراقة فورية ولمعانًا جاذبًا للأنظار.





إلا أن الإكثار من وضع المكياج خلال أيام العيد، خاصة الأنواع الثقيلة منه، يمكن أن يتسبب في إرهاق البشرة وظهور البهتان أو الحبوب والرؤوس السوداء، إذا لم يتم تنظيفه بالطريقة الصحيحة.



أكدت خبيرة التجميل هبة محمد، أن معظم الفتيات تعاني بعد انقضاء أيام العيد، من بهتان وإرهاق البشرة، نتيجة ما تعرضت له طوال الأيام الماضية من إجهاد شديد بما تحملته من طبقات من المكياج.



وأضافت خبيرة التجميل، أن تنظيف البشرة من المكياج الثقيل بعد العيد ليس مجرد خطوة جمالية، بل هو روتين عناية ضروري لحماية البشرة من البهتان والمشكلات الجلدية.



في هذا التقرير، تقدم خبيرة التجميل، دليلًا شاملًا ومبسطًا لكيفية تنظيف البشرة من آثار الميكب الثقيل باستخدام مزيلات طبيعية وخطوات فعالة للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.

لماذا يجب إزالة المكياج بطريقة صحيحة؟



تنظيف البشرة

المكياج الثقيل يحتوي على طبقات متعددة من كريم الأساس، البودرة، الكونسيلر، الهايلايتر، والمنتجات المقاومة للماء مثل الماسكارا وأحمر الشفاه السائل. وهذه المنتجات تسد المسام وتمنع البشرة من التنفس الطبيعي، ما قد يؤدي إلى:

تراكم الدهون والأوساخ داخل المسام.

ظهور الحبوب تحت الجلد.

فقدان البشرة لنضارتها وإشراقها.

ظهور التجاعيد المبكرة بسبب الجفاف.

بهتان البشرة وتغير لونها مع مرور الوقت.

خطوات تنظيف البشرة من الطبيعة



وتستعرض خبيرة التجميل، في السطور التالية، خطوات تنظيف البشرة في البيت، وبمواد كلها طبيعية.

الخطوة الأولى: إزالة المكياج فور العودة إلى المنزل



من الأخطاء الشائعة ترك المكياج على الوجه لساعات طويلة بعد العودة من المناسبات أو النوم به. أول خطوة لحماية البشرة هي إزالة المكياج فورًا عند الرجوع إلى المنزل، حتى لو كانت المرأة متعبة. هذه الخطوة ضرورية لتقليل الوقت الذي تتعرض فيه البشرة للمواد الكيميائية والمسام المغلقة.

الخطوة الثانية: استخدام مزيلات مكياج طبيعية



بدلًا من استخدام مزيلات تجارية تحتوي على كحول أو مواد قاسية قد تسبب الجفاف أو تهيّج البشرة، يمكن الاعتماد على مزيلات طبيعية فعالة وآمنة، خاصة في فترة العيد عندما تتكرر عملية إزالة المكياج يوميًا. إليكِ أبرز الخيارات الطبيعية:

1. زيت جوز الهند

مناسب لجميع أنواع البشرة.

يذيب المكياج الثقيل بسهولة بما في ذلك الماسكارا المضادة للماء.

يغذي البشرة ويرطبها.

طريقة الاستخدام:

ضعي كمية صغيرة من زيت جوز الهند على الوجه ودلكي بلطف بحركات دائرية. امسحي الوجه بقطعة قطن ناعمة، ثم اغسليه بالغسول.

2. زيت الزيتون

غني بفيتامين E.

ممتاز للبشرة الجافة أو الحساسة.

طريقة الاستخدام:

استخدميه بنفس طريقة زيت جوز الهند، مع التأكد من غسله جيدًا بعد الإزالة لتجنب انسداد المسام.

3. ماء الورد مع الجلسرين

ينظف البشرة بلطف ويوازن حموضتها.

يهدئ البشرة الملتهبة بعد المكياج الثقيل.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة صغيرة من ماء الورد مع نصف ملعقة من الجلسرين، وامسحي وجهك به باستخدام قطنة نظيفة.

4. الحليب الخام

له خصائص تنظيف وتفتيح.

مناسب للبشرة الحساسة.

طريقة الاستخدام:

ضعي القليل من الحليب على قطعة قطن ومرريها على البشرة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

مزيل مكياج طبيعي

الخطوة الثالثة: الغسول المناسب لنوع بشرتك



بعد إزالة المكياج، لا يكفي المسح بالزيوت أو الحليب فقط. يجب غسل الوجه جيدًا بغسول يناسب نوع بشرتك للتأكد من إزالة جميع الشوائب:

للبشرة الدهنية: استخدمي غسول يحتوي على حمض الساليسيليك أو الفحم.

للبشرة الجافة: اختاري غسولًا كريميًا لطيفًا يحتوي على مكونات مرطبة مثل الشوفان أو العسل.

للبشرة المختلطة أو الحساسة: استخدمي غسولًا خاليًا من العطور والكحول.

الخطوة الرابعة: التونر الطبيعي



التونر يساعد في غلق المسام وتنظيف ما تبقى من رواسب المكياج، ويعيد توازن الحموضة في البشرة.

تونر طبيعي بسيط:

امزجي ماء الورد مع بضع قطرات من خل التفاح المخفف بالماء (بنسبة 1:3) وامسحي وجهك بقطنة مبللة بالخليط.

الخطوة الخامسة: الترطيب العميق



بعد التنظيف العميق، تحتاج البشرة إلى تعويض الترطيب المفقود، خاصة بعد المكياج الثقيل. اختاري مرطبًا يحتوي على مكونات مغذية مثل:

الألوفيرا (جل الصبار)

زيت اللوز

زبدة الشيا

حمض الهيالورونيك

نصيحة:

ضعي طبقة رقيقة من المرطب ودلكي بلطف حتى تمتصه البشرة بالكامل.

الخطوة السادسة: ماسك مهدئ بعد العيد



بعد انتهاء أيام العيد، خصصي وقتًا لاستخدام ماسك مهدئ يعيد للبشرة توازنها:

ماسك العسل والزبادي:

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة زبادي

ضعي المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بماء فاتر. يساعد هذا الماسك في ترطيب البشرة وتفتيحها.

ماسكات طبيعية للبشرة

نصائح لحماية البشرة من البهتان بعد العيد



اشربي الماء بانتظام: قلة شرب الماء تسبب جفاف البشرة وبهتانها.

استخدمي برايمر قبل المكياج: يقلل من امتصاص المكياج داخل المسام.

لا تهملي الواقي الشمسي: حتى في المناسبات الداخلية، يحمي من الأشعة الضارة والإجهاد الضوئي.

خصصي يومًا بدون مكياج: دعي بشرتك تتنفس لتستعيد توازنها.

احرصي على النوم الجيد: النوم الكافي يعزز تجدد خلايا البشرة.

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