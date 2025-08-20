جنرال إسرائيلي: الفترة الأخيرة شهدت زيادة واضحة في جرأة مقاتلي حماس

ذكر موقع واللا العبري، نقلًا عن ضابط إسرائيلي بارز مزاعمه، أن حماس تسعى حاليًا إلى دراسة نقاط الضعف في قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك في وقت تترقب فيه الوحدات الميدانية أوامر بتوسيع نطاق العمليات العسكرية.

تصاعد جرأة مقاتلي حماس

وبحسب ما نقل الموقع عن مسئولين في قيادة المنطقة الجنوبية، فقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة واضحة في جرأة مقاتلي حماس، الذين كثفوا محاولاتهم لمهاجمة القوات الإسرائيلية على خطوط المواجهة.

محاولات أسر جنود

وأشار المسؤولون إلى أن محاولات عناصر حماس خطف جنود إسرائيليين ارتفعت بشكل ملحوظ، في مؤشر على تغير في تكتيكات الحركة ورغبتها في تحقيق مكاسب ميدانية ومعنوية على حد سواء.

هذه التطورات، وفق التقديرات الإسرائيلية، قد تدفع الجيش إلى تسريع قراراته بشأن توسيع العمليات، خشية من استغلال حماس لحالة الانتظار الراهنة لفرض معادلات جديدة على الأرض.

