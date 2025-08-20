الأربعاء 20 أغسطس 2025
المروحيات تجلي المصابين، هجوم مفاجئ من حماس ضد قوة إسرائيلية في رفح

أعلنت مواقع إسرائيلية، أن عناصر من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هاجموا نقطة تمركز للواء كفير في رفح الفلسطينية، وأن مروحيات الجيش تجلي مصابين.

وأفادت المواقع أن عناصر من حماس حاولوا أسر جنود إسرائيليين خلال الهجوم على موقع لواء كفير في رفح.

وكانت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس،  أعلنت عن  تنفيذ عملية عسكرية (جنوب حي الزيتون) بمدينة غزة، مما أسفر عن إلحاق خسائر بالجنود والآليات الإسرائيلية.

القسام تفجر عبوات مضادة للدروع والأفراد جنوب غزة

وقالت كتائب القسام، أن المجاهدين استهدفوا حقلا ملغما بعبوات مضادة للأفراد والدروع، ورصدوا إجلاء الجنود القتلى والجرحى وسحب الآليات المستهدفة تحت غطاء ناري كثيف.

القسام تدمر جرافة عسكرية وتستهدف قوات الاحتلال بجباليا

وفي السياق ذاته بثت كتائب عز الدين القسام، مشاهد فيديو لعملية عسكرية نوعية في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا جرافة عسكرية إسرائيلية وقوة راجلة متوغلة في المنطقة.

