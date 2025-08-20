الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بنصف مليار دولار، إسرائيل تعتزم شراء طائرات للتزود بالوقود من الولايات المتحدة

سلاح الجو الإسرائيلي،
سلاح الجو الإسرائيلي، فيتو

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم، أن إسرائيل بصدد توقيع صفقة عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة تتعلق بشراء طائرات متخصصة للتزود بالوقود جوًا، بقيمة تقدَّر بحوالي 500 مليون دولار.

 

صفقة أمريكية إضافة نوعية لسلاح الجو الإسرائيلي 

وقالت الإذاعة إن هذه الطائرات ستشكل إضافة نوعية لسلاح الجو الإسرائيلي، إذ تمنح المقاتلات القدرة على التحليق لمسافات أطول والقيام بمهام قتالية معقدة خارج حدود الأجواء الإسرائيلية، دون الحاجة للهبوط أو التزود بالوقود بشكل تقليدي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تسعى إسرائيل إلى تعزيز قدراتها الاستراتيجية، ولا سيما ما يتعلق بعمليات بعيدة المدى قد تشمل الساحة الإيرانية أو دعم العمليات المستمرة في قطاع غزة.

دعم أمريكي لإسرائيل لزيادة القوة الجوية الحديثة 

ويُنظر إلى صفقات التزود بالوقود جوًا باعتبارها من أهم أدوات القوة الجوية الحديثة، إذ تمكّن الطائرات الحربية من تنفيذ ضربات أعمق وأكثر استمرارية، ما يرفع من مستوى التهديد العسكري الإسرائيلي تجاه خصومه في المنطقة.

الجدير بالذكر أن واشنطن تعد المورد العسكري الأول لإسرائيل، حيث تحصل الأخيرة على مساعدات سنوية بمليارات الدولارات، فضلًا عن صفقات تسليح الاحتلال الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الولايات المتحدة اذاعة جيش الاحتلال سلاح الجو الإسرائيلي المقاتلات قطاع غزة الطائرات الحربية تسليح الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

ماكرون: هجوم إسرائيل المقبل في غزة قد يجر المنطقة لحرب دائمة

إسرائيل تصادق رسميا على المخطط الاستيطاني "E1" بالقدس الشرقية

مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد على مقترح الوسطاء رغم مرور 24 ساعة

جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية في البحر الأحمر

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

وسام أبو علي: الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي كان قرارا صعبا بسبب الأهلي

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في أرض 6 أكتوبر؟ المستشار القانوني للنادي يرد

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 وفيات و5 مصابين

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads