بنصف مليار دولار، إسرائيل تعتزم شراء طائرات للتزود بالوقود من الولايات المتحدة

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم، أن إسرائيل بصدد توقيع صفقة عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة تتعلق بشراء طائرات متخصصة للتزود بالوقود جوًا، بقيمة تقدَّر بحوالي 500 مليون دولار.

صفقة أمريكية إضافة نوعية لسلاح الجو الإسرائيلي

وقالت الإذاعة إن هذه الطائرات ستشكل إضافة نوعية لسلاح الجو الإسرائيلي، إذ تمنح المقاتلات القدرة على التحليق لمسافات أطول والقيام بمهام قتالية معقدة خارج حدود الأجواء الإسرائيلية، دون الحاجة للهبوط أو التزود بالوقود بشكل تقليدي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تسعى إسرائيل إلى تعزيز قدراتها الاستراتيجية، ولا سيما ما يتعلق بعمليات بعيدة المدى قد تشمل الساحة الإيرانية أو دعم العمليات المستمرة في قطاع غزة.

دعم أمريكي لإسرائيل لزيادة القوة الجوية الحديثة

ويُنظر إلى صفقات التزود بالوقود جوًا باعتبارها من أهم أدوات القوة الجوية الحديثة، إذ تمكّن الطائرات الحربية من تنفيذ ضربات أعمق وأكثر استمرارية، ما يرفع من مستوى التهديد العسكري الإسرائيلي تجاه خصومه في المنطقة.

الجدير بالذكر أن واشنطن تعد المورد العسكري الأول لإسرائيل، حيث تحصل الأخيرة على مساعدات سنوية بمليارات الدولارات، فضلًا عن صفقات تسليح الاحتلال الإسرائيلي.

