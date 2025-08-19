الثلاثاء 19 أغسطس 2025
خارج الحدود

البيت الأبيض يزعم: حماس وافقت على مقترح الصفقة خوفا من تصريحات ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

زعم البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس وافقت على مقترح الصفقة خوفا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أطلقها قبل ساعات من ردهم والتي قال فيها: "سنرى الإفراج عن الأسرى فقط عندما يتم تدمير الحركة".


البيت الأبيض: حماس وافقت على مقترح الصفقة خوفا من تصريحات ترامب

وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم: نواصل مناقشة مقترح وقف إطلاق النار الذي قبلته حماس.

وأضاف البيت الأبيض في بيانه: ليس صدفة أن حماس قبلت مقترح وقف إطلاق النار بعد منشور الرئيس ترامب القوي عبر منصة “تروث سوشيال والرئيس ترامب يريد أن يرى نهاية للحرب في غزة”.

وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر مطلعة قولها، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى خلال اجتماعه مع الوفد المفاوض أمس، حرصه على التوصل إلى صفقة شاملة بشأن غزة، بدلًا من الاكتفاء بالمقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ويتكوف.

 

فرص نجاح مقترح ويتكوف بشأن غزة

ووفق تلك المصادر، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق وفق مقترح المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، ارتفع بشكل كبير عقب الرد الإيجابي من جانب حركة حماس، ما قد يمهّد الطريق لمزيد من المشاورات خلال الأيام المقبلة.

البيت الأبيض ترامب حماس

