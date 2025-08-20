البحوث الإسلامية: دورات تدريبية للمقبلين على الزواج للحد من ظاهرة الطلاق (فيديو)

أكد فضيلة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" على هامش زيارته لمحافظة الإسماعيلية، أن مبادرة “معًا بالوعي نحميها” تعد من المبادرات الهامة التي يشارك بها الأزهر الشريف، وذلك لنشر الوعى المجتمعى والوعي بين أفراد الأسرة والمجتمع.

التصدى للانحرافات الفكرية من خلال المشاركة بالمبادرات

وأشار الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، خلال تصريحاته إلى أن مبادرة بالوعي نحميها تساهم في التصدي لأى انحراف فكرى مثل الشائعات والأفكار المغلوطة، التي تتسلل إلى المجتمعات، حيث تستهدف المبادرة تغيير الفكر والسلوكيات وذلك عن طريق العودة إلى الطريق السوى ومنهج الله تعالى وسنة المصطفي صلى الله عليه وسلم.

جانب من اللقاء، فيتو

استخدام الوسائل التكنولوجية لنشر الوعي

وأوضح "الهواري " أن الأزهر الشريف لا يقتصر خلال مبادراته على الندوات فقط بل هناك عدد من الأنشطة الدعوية المختلفة والتي تقدم من خلال المواقع الإلكترونية، والفضاء الإلكتروني، وغيرها من الطرق التي تساهم في نشر الوعي المستنير.

ضرورة الرجوع إلى منهج الله تعالى لبناء أسرة سليمة

وشدد" الهوارى " على ضرورة الرجوع إلى المنهج القويم من خلال كتاب الله وسنة نبيه وذلك لبناء أسرة سليمة والسيطرة على ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق بخاصة في محافظة الإسماعيلية.

عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج للحد من ظاهرة الطلاق

وأشار إلى أن الأزهر الشريف، يعقد ندوات دورات تدريبية للمقبلين على الزواج وذلك من منطلق أن العقد الزواج ليس قاصرات على أن يكون عقدا مدنيا وقانونيا فقط بل أنه عقد ورباط غليظ، يستوجب تحمل المسئولية من طرفيه لأنها شراكة حياة ومستقبل أسرة التي هى جزء من مجتمع لابد أن يكون أمنا تعمل علاقات سوية.

