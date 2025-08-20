الأربعاء 20 أغسطس 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يتفقد صحة أسرة "الريحان" بالشروق ويوجه بصرف مكافأة لجميع العاملين

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عدد من المنشآت الطبية بمدينة الشروق، بمحافظة القاهرة، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والتفاعل مع المواطنين والعاملين على أرض الواقع، ودعم المنشآت المنضبطة، ومعالجة أوجه القصور بشكل عاجل.

 

أماكن انتظار المرضى وعيادات الطوارئ والتطعيمات

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد مركز صحة أسرة الريحان، حيث تفقد الوزير أماكن انتظار المرضى، وعيادات الطوارىء، والتطعيمات، والرمد، وطب الأسرة، والأسنان، بالإضافة إلى قسم المعمل، والصيدلية، وشئون العاملين.

وتابع بأن الدكتور خالد عبدالغفار وجه بصرف مكافآت للفريق الطبي والإداري المنضبطين بالمركز، تقديرًا لتفانيهم في العمل وخدمتهم لعدد كبير من المواطنين المترددين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في آداء عملهم وفقًا لجداول زمهام العمل المسندة إليهم.

ونوه “عبدالغفار”، إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد للفريق الطبي والإداري دعم المرونة في سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية الطارئة داخل الوحدة الصحية في حال مواجهة أي تحديات، وسرعة الاستجابة وعدم تعطيل حصول المواطنين على الخدمة الطبية، موجهًا في هذا الصدد مسئولي تكنولوجيا المعلومات بالوزارة بزيارة ميدانية لحل مشكلة توقف بعض الخدمات التي يتم تسجيلها على النظام الإلكتروني بالمنشأة، وعلى الفور انتقل فريق العمل المركزي لحل تلك المشكلات.

وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص على التحدث مع المرضى والمترددين على العيادات، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من تلبية احتياجاتهم، وطمأنة ذوي المرضى والمترددين.

وخلال الزيارة، استمع الدكتور خالد عبدالغفار  إلى شكاوى عدد من المواطنين بمدينة الشروق بشأن ضعف مستوى الخدمات في "مركز  صحة الأسرة 70"، وعلى الفور استجاب لطلباتهم وانتقل إلى المركز لمعاينته ميدانيًا،  وقد لاحظ انخفاض معدلات التردد على المركز وضعف الإقبال على الخدمات.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار ناقش مع مسئولي المركز أسباب ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن انتظام تواجد الأطباء وتحسين بيئة العمل من أهم عوامل استعادة ثقة المواطنين وزيادة الإقبال على الخدمات مرة أخرى من سكان المنطقة، حيث وجه بسرعة رفع كفاءة المركز، بما يشمل إصلاح الأعطال الفنية في الأجهزة الطبية، وتحسين الفرش غير الطبي، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية، بالإضافة إلى تشديده على تطبيق معايير النظافة والتعاقد مع شركة أمن لضمان التواجد المستمر خاصة خلال الفترات المسائية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الصحة تضعان أسس شراكة استراتيجية لتطوير الكوادر (صور)

الصحة: الشعرية سريعة التحضير مصرح بتداولها عالميا والإفراط فيها خطر

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص على تفقد مخازن الصيدليات للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المنصرفة للمرضى، مؤكدًا  ضرورة وجود متابعة دقيقة ومستمرة لصرف وتوفير الأصناف الدوائية من المخازن الرئيسية، موضحًا للعاملين بالصيدليات أن غياب بعض الأدوية الأساسية بالصيدليات يعطي انطباعًا خاطئًا لدى المواطنين بوجود نقص عام بجميع الأدوية في كافة المنشآت الطبية، موضحًا للعاملين بالصيدليات دورهم المهم في تحقيق التواصل مع المرضى.

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

