رئيس هيئة الدواء يبحث مع المصرية لتجارة الأدوية سبل ضمان توافر المستحضرات الدوائية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي الشركة المصرية لتجارة الأدوية برئاسة الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في عدد من الموضوعات، وذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على دعم المنظومة الصحية وضمان توفير الدواء للمواطن بصورة مستدامة.

آليات توفير المستحضرات الدوائية من خلال صيدليات وفروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية

 

شهد اللقاء مناقشة آليات توفير المستحضرات الدوائية من خلال صيدليات وفروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بما يضمن استمرارية توافر الدواء للمرضى من خلال اليات جديدة لتحقيق التوازن فى تلبية احتياجات السوق.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن الشراكة مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الصحة العامة، موضحًا أن هيئة الدواء المصرية تولي أهمية كبرى لتوافر المستحضرات الدوائية من خلال الشركة المصرية لتجارة الادوية بصورة آمنة وفعالة، مع تسهيل الإجراءات التنظيمية ودعم استقرار السوق مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والأمان العالمية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين يسهم في تعزيز ثقة المواطن في الدواء المصري ودعم الصناعة الوطنية.
 

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركة المصرية لتجارة الأدوية عن تقديرهم العميق للجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية في تنظيم ومتابعة السوق الدوائي، وأكدوا أن التعاون الوثيق مع الهيئة يدعم تعزيز إمكانات الشركة وخبراتها في مجال سلاسل الإمداد والتوزيع لضمان وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدين التزامهم بتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الفني والعلمي بما يخدم أهداف المنظومة الصحية الوطنية.

كما تطرق الجانبان إلى إنشاء مكتب علمي تابع للشركة المصرية لتجارة الأدوية؛ ليكون منصة داعمة للأبحاث والدراسات المتعلقة بالمنتجات الدوائية، بما يعزز الشفافية في تداول المعلومات حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور اسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ودعم الأسواق،  الدكتورمهاب فادي، رئيس الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية، الدكتورحسام عبدالله، معاون رئيس الهيئة لشئون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل، ومن جانب الشركة المصرية لتجارة الأدوية الدكتو وليد سعدة، الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها هيئة الدواء المصرية مع مختلف شركاء القطاع الدوائي؛ تعزيزًا لمنظومة الرعاية الصحية ودعمًا للصناعة الوطنية، بما يخدم المواطن المصري ويحافظ على صحته وسلامته.

