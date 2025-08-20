الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الصحة تضعان أسس شراكة استراتيجية لتطوير الكوادر (صور)

اجتمعت الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، مع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر الأكاديمية، في إطار التعاون بين المؤسستين لدعم الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكفاءات داخل المنظومة الصحية.

دار الاجتماع حول مناقشة سبل التعاون في تصميم وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متكاملة تستهدف الكوادر الصحية والإدارية بوزارة الصحة، وذلك بما يواكب التطورات العالمية في مجالات الإدارة والحوكمة وجودة الخدمات الطبية.

وشملت المناقشات بحث آليات تطوير برامج متخصصة لرفع كفاءة العاملين على مختلف المستويات، ابتداءً من القيادات الوسطى والإدارية وصولًا إلى الأطقم الطبية والفنية، مع التركيز على تزويدهم بالمهارات العملية والمعارف الحديثة التي تضمن تقديم خدمة صحية أكثر فاعلية وكفاءة.

كما تم مناقشة مقترح بروتوكول تعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية يتم من خلاله الدفع بالعديد من البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات المختلفة، وتوفير برامج تدريبية لذوي الهمم، وتم استعراض إنجازات المشروع القومي للتنمية البشرية من خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والمنصة القومية لتنمية مهارات الشباب والتي تسعى إلى تقييم المهارات والكفاءات الشخصية والعملية في مختلف المجالات لتحليل الوظائف وتحديد المهارات المطلوبة لكل وظيفة بالإضافة إلى التدريب والتطوير مما يساعد في خلق فرص عمل وفقا لمتطلبات السوق.

كما تناولت المباحثات وضع خطة مستقبلية لتطوير برامج تدريبية مشتركة تدعم استراتيجية الوزارة في بناء كوادر قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية، وتعزز من قدراتها في إدارة الأزمات الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

وأكدت الدكتورة سلافة جويلي أن الأكاديمية تسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية واقعية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للقطاع الصحي، وتحدث فارقًا ملموسًا في كفاءة الكوادر الإدارية والطبية. وشددت على أن التركيز سيكون على النتائج القابلة للقياس والتطبيق العملي، لضمان انعكاس أثر التدريب مباشرة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، مضيفة أن الأكاديمية باتت شريكًا رئيسيًا في تقديم حلول تدريبية مبتكرة تدعم خطط الدولة في تطوير القطاع الصحي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الطيب أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو بناء كوادر قادرة على التعامل مع التحديات الصحية الحالية والمستقبلية، مؤكدًا أن البرامج المزمع تنفيذها ستدعم خطط الوزارة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد خطة تنفيذية مشتركة تتضمن جدولًا زمنيًا لبدء البرامج التدريبية، وآليات لقياس أثرها على أداء المنظومة الصحية، مع التأكيد على التزام الطرفين بمتابعة التنفيذ وضمان استدامة النتائج.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

وتأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.