الصحة: الشعرية سريعة التحضير مصرح بتداولها عالميا والإفراط فيها خطر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الشعرية المصنعة سريعة التحضير مصرح بتداولها من قبل هيئات الغذاء والدواء في العديد من دول العالم، ما يعني أنها آمنة من الناحية الصحية عند تناولها باعتدال.

الشعيرية سريعة التحضير ليست خيارا غذائيا صحيا

ولفت إلى أنها ليست خيار غذائي صحي بسبب افتقارها للعناصر الغذائية الأساسية، واحتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون غير الصحية.

وأشار إلى أن ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتواء منتجات الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة أو سامة غير صحيح.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول هذه المنتجات قد يؤدي إلى مشكلات صحية، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، مؤكدا أهمية الاعتدال في استهلاكها، ويفضل أن تعتبر وجبة خفيفة عارضة يمكن تحسين قيمتها الغذائية بإضافة مكونات صحية مثل الخضروات أو البروتينات.

كما شدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن هذه المنتجات لا ينصح بتقديمها للأطفال الصغار أو الحوامل أو أصحاب الأمراض المزمنة، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم العامة.

وأوضح عبد الغفار أن الرقابة على الغذاء في مصر تخضع لإجراءات صارمة تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تعد خط الدفاع الأول لحماية المستهلكين من أي منتجات ضارة أو غير مطابقة للمواصفات الوطنية والمعايير الدولية.

وأشار إلى أن هذه الرقابة تشمل عدة مراحل أولها الرقابة على الواردات الغذائية من خلال الإخطار المسبق قبل تسجيل الشحنات والفحص المستندي والظاهري للحاويات ووسائل النقل وتحليل العينات للكشف عن أي ملوثات والإفراج عن الشحنات المطابقة أو منع تداول غير المطابقة.

ولفت إلى أن مراحل الرقابة على التصنيع الغذائي تتضمن قبل الإنتاج: الالتزام بالممارسات الصحية والتصنيعية (GHP وGMP) ومراقبة مكافحة الحشرات وأثناء الإنتاج يتم فحص المواد الخام، متابعة درجات الحرارة والنظافة، وضبط المواد المضافة.

وأوضح أنه بعد الإنتاج يجري تحليل المنتج النهائي والتأكد من سلامة مواد التعبئة والبطاقات الغذائية.

وشدد على وجود الرقابة على التداول للأغذية من خلال متابعة شروط النقل وضمان نظافة وسائل النقل والالتزام بسلاسل التبريد للحفاظ على جودة وسلامة المنتجات.

الشعرية سريعة التحضير لا تطرح بالأسواق إلا بعد اجتيازها المراحل الرقابية

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن جميع المنتجات الغذائية، ومنها الشعرية سريعة التحضير، لا تطرح بالأسواق إلا بعد اجتيازها هذه المراحل الرقابية وضمان مطابقتها لمعايير كودكس أليمنتاريوس، ولوائح الاتحاد الأوروبي، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بما يضمن خلوها من مسببات الأمراض أو أي مكونات ضارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.