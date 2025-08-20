ضبط سائقي سيارتين أديا حركات استعراضية في حفل زفاف صديقهما بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائدا سيارتين ملاكي وهما يؤديان حركات استعراضية خطرة بدائرة مركز شرطة ههيا، ما تسبب في تعريض حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

مجاملة فى حفل زفاف تنتهى بالقبض على قائدى سيارتين لأداء حركات بالشرقية

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين، وتبين أن إحداهما منتهية التراخيص.

كما تم ضبط قائدي السيارتين، وهما سائقان مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهما في حفل زفاف أحد معارفهما.

تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائديهما.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية والرقابية لضبط المخالفات وردع السلوكيات المتهورة التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الأفعال.

