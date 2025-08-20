الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائقي سيارتين أديا حركات استعراضية في حفل زفاف صديقهما بالشرقية

مجاملة فى حفل زفاف
مجاملة فى حفل زفاف تنتهى بالقبض على قائدى سيارتين لأداء حركا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائدا سيارتين ملاكي وهما يؤديان حركات استعراضية خطرة بدائرة مركز شرطة ههيا، ما تسبب في تعريض حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

مجاملة فى حفل زفاف تنتهى بالقبض على قائدى سيارتين لأداء حركات بالشرقية 

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين، وتبين أن إحداهما منتهية التراخيص. 

كما تم ضبط قائدي السيارتين، وهما سائقان مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهما في حفل زفاف أحد معارفهما.

تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائديهما.

ضبط مصنع شاي مغشوش و121 طن لحوم فاسدة بالقليوبية

ضبط متهمين في مشاجرة مسلحة بالسلام

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية والرقابية لضبط المخالفات وردع السلوكيات المتهورة التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الأفعال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة ههيا مركز شرطة أبو كبير محافظة الشرقية وزارة الداخلية فيديو متداول

مواد متعلقة

ضبط مصنع شاي مغشوش و121 طن لحوم فاسدة بالقليوبية

ضبط متهمين في مشاجرة مسلحة بالسلام

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد بمشاركة رجال الشرطة

ضبط عامل قام بتصوير سيدات داخل دورة مياه كافيه بالنزهة

ضبط 111 ألف مخالفة مرورية و160 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

تحرير 899 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه في مطروح

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المناطق

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ريمونتادا صادمة أمام الجنيه، ارتفاع كبير لسعر الدولار بالبنوك المصرية

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عقار الزقازيق المنهار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads