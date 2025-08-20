الأربعاء 20 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب قطة بالإسكندرية وضبط المتهم

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب قطة بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة من الغضب بين المواطنين، بعد ظهوره لشخص يقوم بالتعدى على قطة صغيرة مستخدمًا عصا خشبية بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص والتحرى تم تحديد هوية الشخص مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية. 

وعلى الفور تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته تبين من خلال مناقشته أنه يعانى من اضطراب نفسى.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

