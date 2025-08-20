الأربعاء 20 أغسطس 2025
حوادث

ضبط عاطل يستغل أطفالا في أعمال التسول ببولاق الدكرور

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط عاطل له معلومات جنائية بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية واستجداء المارة.

وخلال المأمورية، تم ضبط المتهم وبصحبته حدثين من المعرضين للخطر أثناء قيامهما ببيع السلع والتسول في الشارع. 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي في استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وجرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الحدثين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، حفاظًا على مستقبلهم ومنع تعرضهم للمخاطر.

 

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال والتسول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لتحقيق الأمن المجتمعي، والتصدي لظاهرة استغلال الأحداث في أعمال مخالفة للقانون.

