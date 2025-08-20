ضبط المتهمين في فيديو اعتداء شخصين على سائق توك توك بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بحوزة أحدهما سلاح أبيض بالتعدى على سائق مركبة "توك توك" وتحطيم مركبته بالغربية.. وضبط مرتكبى الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بحوزة أحدهما سلاح أبيض بالتعدى على سائق مركبة "توك توك" وتحطيم مركبته بالغربية.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما حدوث مشادة كلامية بينهما وبين (سائق مركبة "التوك توك"– مقيم بذات العنوان) بسبب المزاح تطورت إلى مشاجرة قاما على إثرها بالتعدى عليه بالسلاح المضبوط وإحداث تلفيات بالمركبة قيادته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

