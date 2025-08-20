الأربعاء 20 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ديلر مخدرات يلوح بسلاح أبيض في كفر الشيخ

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بالتلويح بسلاح أبيض في محافظة كفر الشيخ.

 وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ.
 

ضبط متهمين في مشاجرة مسلحة بالسلام

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد بمشاركة رجال الشرطة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على كمية من مخدري الحشيش والشابو، وبندقية خرطوش، سلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء بغرض فرض سطوته الإجرامية على المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق لمباشرة القضية.

الجريدة الرسمية
