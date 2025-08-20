الأمن يكشف ملابسات فيديو إشعال النيران في سيارتين بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله صاحبه قيام مجهولين بإشعال النيران في سيارتين ملكه ولاذوا بالفرار بمحافظة دمياط.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بنشوب حريق في سيارتين "ملاكي" ملك أحد الأشخاص وزوجته، أثناء توقفهما أمام العقار محل سكنهما. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، إلا أن النيران التهمت إحدى السيارتين بالكامل، فيما لحقت تلفيات جزئية بالأخرى.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص مقيمين بمحافظة دمياط. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة انتقامًا من الشاكي الذي تزوج طليقة أحدهم، حيث قاموا بسكب مادة مشتعلة على السيارة الخاصة بها وإضرام النيران فيها، مما أدى لاحتراقها وامتداد النيران للسيارة الثانية. وتبين أنهم استخدموا سيارة ملك والد أحد المتهمين لتنفيذ الواقعة، وقد تم ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

